Под Курском столкнулись две легковушки

Пострадали два человека Фото: Архив "КП"

Авария произошла 8 сентября примерно в 19:00 в Золотухинском районе. Как рассказывают в региональном УГИБДД, на 24 километре автодороги «Курск – Поныри» автомобиль «ВАЗ-211440», под управлением водителя 1996 года рождения, столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого был водитель 2003 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-211440» и пассажир автомобиля «Лада Гранта», 2005 года рождения, получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка.