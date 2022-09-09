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Общество9 сентября 2022 8:13

9 сентября в Курске ремонтируют дороги на восьми улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении транспорта

Возможны затруднения в движении транспорта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Так, сегодня, 9 сентября, будут ремонтировать восемь участков городских дорог.

На улицах Сосновской и Мичурина меняют бордюрный камень. На Садовой, Золотой, Почтовой и Кирова нанесут разметку проезжей части. На улице Менделеева выполнят монтаж перильного ограждения и установят дорожные знаки. На улице Юности отремонтируют тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.