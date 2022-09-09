В Курской области от коронавируса умерла 76-летняя женщина

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 9 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 557 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 130 727 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 305 человек, на ИВЛ – 10 (8 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2506 человек. В том числе за минувшие сутки – 76-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее КП писала о том, что курские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину. Компьютерная томограмма подтвердила у пенсионерки пневмонию, поражение легких при поступлении составляло 10% и 15%. У нее также были сопутствующие хронические заболевания. Всего лечение в инфекционном центре заняло две недели. И вот, 8 сентября медики выписали101-летнюю пациентку.