Курские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

В инфекционном центре женщина провела две недели Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в областной администрации, 101-летняя женщина почувствовала себя плохо 23 августа. У пенсионерки были слабость, отдышка, кашель. Терапевт поликлиники Железногорской ЦРБ, который приехал на вызов, сделал ей экспресс-тест, и он оказался положительным. После осмотра врач заподозрил пневмонию, и женщину на «скорой» доставили в инфекционный центр.

Компьютерная томограмма подтвердила пневмонию, поражение легких при поступлении составляло 10% и 15%. У пенсионерки также были сопутствующие хронические заболевания.

Всего лечение в инфекционном центре заняло две недели. И вот, 8 сентября медики инфекционного центра Курской ОМКБ выписали101-летнюю женщину.

Добавим, в конце августа в инфекционном центре выписали 97-летнюю пациентку, которую так же вылечили от коронавируса.