В Курской области потушили пожар в жилом доме

Пожар произошел в Железногорске Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 сентября в 08.34. На улице Ленина в Железногорске горел жилой дом.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи и электрических сетей, а также газовая служба.

По прибытии в 08:43 спасатели приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано 08:46, справиться с огнем удалось в 08:50. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

- В результате пожара огнем поврежден кухонный шкаф на площади 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».