Курский «ЮЗГУ-Атом» потерпел второе поражение в рамках Кубка России

Одолев курянок, "Тулица" вышла в единоличные лидеры. Фото со страницы ВК "Тулица" в VK.

Сегодня, 8 сентября, в Туле прошли матчи третьего игрового дня предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» встречался с местной «Тулицей». Увы, курянки не смогли дать бой фавориту. После первой партии (21:25) «атомные» окончательно «сдулись» (15:25, 19:25). Итог – 3:0 в пользу «Тулицы».

После трех игровых дней лидируют «Тулица» с девятью очками. У «Минчанки» восемь баллов. У краснодарского «Динамо» пять очков и третий промежуточный результат. У «ЮЗГУ-Атома» четыре балла. У «Липецка» - одно очко, у «Динамо» из Анапы нет зачетных баллов. Завтра, 9 сентября, на турнире выходной. А 10 сентября «атомные» проведут четвертый матч – с «Динамо» из Анапы. Начало в 17:00.

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».