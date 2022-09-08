Курские баскетболистки завершили турнир в Иванове двумя поражениями кряду

В финале «Казаночка» переиграла «Спартак» (79:68), заняв итоговое первое место. Курянки всего лишь четвертые. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 8 сентября, курское «Динамо-Фарм» встречалось в Иванове с дублем столичного МБА в рамках баскетбольного турнира памяти тренера Кирилла Литвинова.

Фавориты соревнований стали авторами еще одной громкой сенсации. Уступив накануне «Казаночке», подопечные Андрея Рузанова обязаны были завершать турнир на мажорной ноте. Или все же использовали подсказку Андрея Аршавина на тему, что «наши ожидания – наши же проблемы». В итоге, курянки проиграли второй матч кряду. И если днем ранее «Динамо-Фарм» упустило победу в четвертой четверти, то теперь перед заключительным отрезком игры наши девушки проигрывали с разницей в 12 очков (35:47). Естественно, сил на финишный камбэк не хватило. Итог – 63:55 в пользу МБА-2.

- На четвёртую игру не хватило сил, - отреагировал главный тренер "Фарма" Андрей Рузанов. - Плюс по ходу матча Гончарова и Бакаева получили травмы. Это уменьшило нашу ротацию.

Напомним, что на групповом этапе курянки одолели екатеринбургский «УГМК-Юниор» (66:63) и ногинский «Спартак» (68:55).

В финале «Казаночка» переиграла «Спартак» (79:68), заняв итоговое первое место. Курянки всего лишь четвертые.