В Глушковском районе Курской области строят дом для детей-сирот

В 2022 году в Курской области жилье получили уже 306 детей-сирот Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Глушковском районе продолжается строительство жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Четырехквартирное здание возведут в селе Кобылки.

В областной администрации рассказывают, что в здании уже провели водопроводные сети, выполнили кирпичную кладку. Сейчас строители выполняют работы над кровлей. Помимо этого, предстоит выполнить внутреннюю отделку и облицовку фасада, а также установить окна из ПВХ.

Добавим, в 2022 году в Курской области жилье получили уже 306 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В ближайшее время квартиры получат еще 24 человека из этой категории граждан. Всего планируется приобрести за 2022 год более 400 квартир.