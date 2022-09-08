Под Курском нашли артснаряд

Снаряд обнаружили в Поныровском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найден ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 8 сентября. Снаряд обнаружили вблизи села 2-е Поныри Поныровского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

- Обнаружен артснаряд 152 мм времен ВОВ. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - сообщили в региональном МЧС.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».