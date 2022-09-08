Семь педагогов из Курска поедут на II Всероссийский форум классных руководителей

Форум пройдет в Москве в октябре Фото: Архив "КП"

Совсем скоро, в октябре, в Москве пройдет II Всероссийский форум классных руководителей. Как говорят в городской администрации, в конкурсном отборе принимали участие 64 тысячи педагогов со всей страны, 1300 – вышли в финал.

В числе финалистов оказались и наши земляки. Теперь на форум в столицу отправятся семь курских классных руководителей и кураторов групп. Стоит отметить, что в этом году аудитория участников расширилась: к школьным педагогам присоединились кураторы групп в колледжах.

Среди финалистов – учитель школы № 51 Курска, куратор регионального проекта «Учитель XXI» Маргарита Емельянова. Женщина уже два раза становилась очным участником Всероссийского форума классных руководителей. Педагог отметила, что это хорошая возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом и поделиться своим мастерством.