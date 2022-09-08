В Курске мопед столкнулся с легковушкой

Водитель мопеда был госпитализирован Фото: Архив "КП"

Авария произошла 7 сентября примерно в 10:20. Как рассказывают в региональном УГИБДД, на улице Радищева возле дома №58 мопед «Альфа», под управлением водителя 2004 года рождения, у которого не было водительских прав, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого была женщина-водитель 1973 года рождения.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии, после чего будет дана правовая оценка действиям участников.

Добавим, всего 7 сентября в Курской области выявлено 43 пешехода, которые нарушили ПДД РФ. Также выявлено 6451 административное правонарушение.