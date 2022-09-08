В Курске в ТЦ на Льговском повороте заработал Центр здоровья

Пройти обследование в Центре можно в любой день с 12:00 до 20:00 Фото: Архив "КП"

В начале августа в Курске в ТЦ «МегаГРИНН» заработал Центр здоровья. И вот, в областной администрации сообщили об открытии еще одного такого Центра. Он расположился на втором этаже ТЦ «Поворот» на Льговском.

В Центре здоровья могут измерить артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проводят исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, делают общий анализ крови, спирометрию, а также проверяют состояние кожных покровов для выявления возможных онкозаболеваний. Здесь также проводят скрининговое исследование сердца с помощью кардиовизора.

Помимо этого, все желающие могут пройти первый этап диспансеризации, а перенесшие ковид – углубленную диспансеризацию. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Пройти обследование в Центре можно в любой день с 12:00 до 20:00. Осмотр занимает около часа. При необходимости посетителю могут предложить дополнительное обследование в поликлинике без очереди и в удобное время.