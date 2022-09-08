Курские «Русичи» проиграли в Минске

"Русичи" продолжают подготовку к сезону-2022/23. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

7 сентября курские «Русичи» провели товарищеский матч в Минске с местным одноименным клубом. Увы, сотворить сенсацию наши парни не смогли. Выиграв первую половину 47:42, куряне растранжирили перевес в третьей четверти (17:25), а в заключительном игровом отрезке игра гостей совершенно расклеилась. 26:11 и итоговые 90:75 в пользу «Минска». Отметим, что капитан нашей команды Семён Шашков из-за микротравмы сыграл всего шесть минут.

Самыми результативными в составе «Русичей» вчера стали - Константин Глазырин (20 очков и пять перехватов), Дмитрий Злобин (14 очков, семь передач и шесть подборов), Иван Аладко (13 очков и шесть передач), Александр Винник (11 очков и девять перехватов).

- Выездом на товарищеские игры в республику Беларусь в целом я доволен, - признался главный тренер БК «Русичи» Сергей Ярошенко. - Мы встретились с серебряным призером и чемпионом Беларуси. Это те соперники, которые дают тренерам после игр возможность понять, что команда делает правильно, а что неправильно. Хоть это и были первые спарринги в этом сезоне, мы провели в них несколько хороших игровых отрезков.

Могу отметить первую и четвертую четверть в первой игре против «Борисфена», третью четверть во второй игре с этим же соперником. В этот игровой отрезок мы позволили им забить всего пять очков. Отлично провели первую половину с Минском. Всё из задуманного у нас получилось реализовать. К сожалению, во второй половине мы сбились на индивидуальную игру и именно поэтому проиграли матч.