Курские волейболистки победили на тульской земле в рамках черноземного дерби

На этой арене "ЮЗГУ-Атом" проводит матчи на тульской земле в Туле. Фото со страницы ВК "Тулица" в VK.

Вчера, 7 сентября, в Туле прошли матчи второго игрового дня предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. После изнурительного матча с краснодарским «Динамо» (2:3) «ЮЗГУ-Атом» сумел переиграть представителя российской Суперлиги – «Липецк».

Выиграв первую партию 26:24, курянки немного расслабились во второй (20:25). Но дальше все шло по плану «атомных» – 25:18, 25:21 и итоговые 3:1. Кстати, в четвертой партии курский клуб уступал в три очка, но сумел выправить ситуацию, чтобы избежать пятого сета.

После двух игровых дней лидируют местная «Тулица» и «Минчанка». У них по шесть очков. У «ЮЗГУ-Атома» четыре балла и третий промежуточный результат. У краснодарского «Динамо» два очка. У «Липецка» и «Динамо» из Анапы нет в активе ни одного балла. Сегодня «атомные» проведут третий матч – с «Тулицей». Начало в 19:00.

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».