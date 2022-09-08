В Курской области снова горела сухая трава

Возгорание было на площади около 310 квадратных метров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в ПЧ Медвенского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 7 сентября в 16:49. В поселке Медвенка на улице Березовая горела сухая трава.

- Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили возгорание сухой травы на площади около 310 квадратных метров, - рассказывают в Противопожарной службе Курской области.

Возгорание было успешно ликвидировано.

Пожарные в очередной раз напоминают курянам, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101 или по единому телефону вызова экстренных служб 112.