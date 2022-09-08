В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 8 сентября, в регионе COVID-19 заразился еще 531 человек. Напомним, по данным на 7 сентября, было выявлено 519 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 130 170 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 291 человек, на ИВЛ – 9 (7 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2505 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.