8 сентября в Курске ремонтируют дороги на восьми улицах

График работ может измениться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается. Так, сегодня, 8 сентября, запланированы дорожные работы на восьми участках.

На улицах Садовая, Золотая, Почтовая и Кирова будут наносить разметку проезжей части. На Сосновской и Мичурина меняют бордюрный камень. На улице Менделеева произведут монтаж перильного ограждения и установят дорожные знаки. На Юности будут ремонтировать тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.