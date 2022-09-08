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Общество8 сентября 2022 7:12

8 сентября в Курске ремонтируют дороги на восьми улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
График работ может измениться

График работ может измениться

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается. Так, сегодня, 8 сентября, запланированы дорожные работы на восьми участках.

На улицах Садовая, Золотая, Почтовая и Кирова будут наносить разметку проезжей части. На Сосновской и Мичурина меняют бордюрный камень. На улице Менделеева произведут монтаж перильного ограждения и установят дорожные знаки. На Юности будут ремонтировать тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.