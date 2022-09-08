В Курской области сгорел частный дом

В результате пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 сентября в 23:34. В хуторе Южный Суджанского района горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытию огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 23:54, справиться с огнем удалось в 23:59. Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники

Как рассказывают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара в жилом деревянном доме площадью 60 квадратных метров сгорела и обрушилась кровля, повреждены стены, уничтожено домовое имущество. К счастью, никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».