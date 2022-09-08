Эксперты выяснили, что жители Черноземья активно открывают банковские вклады

С начала года в Сбере открыли 7,8 млн вкладов на общую сумму почти 790 млрд рублей. Это почти в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем вкладов был открыт жителями Белгородской и Воронежской областей.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Вклады остаются одним из популярных продуктов для накопления средств и увеличения доходов. Одним из преимуществ инвестирования во вклады является фиксированная процентная ставка. При выборе депозита нужно обращать внимание не только на доходность, но и на другие условия: срок, минимальную сумму, возможность пополнить или снять до конца периода — от этих факторов зависит доход».