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Спорт7 сентября 2022 15:18

Курские спортсмены везут из Анапы три бронзовые медали

Всероссийские юношеские игры боевых искусств по 23 видам спорта собрали более 6000 участников
Алексей СЕРГУНИН
В соревнованиях по рукопашному бою участвуют 400 спортсменов из 22 регионов страны. Фото с сайта rffrb.ru.

В соревнованиях по рукопашному бою участвуют 400 спортсменов из 22 регионов страны. Фото с сайта rffrb.ru.

В рамках Игр проходят соревнования по рукопашному бою, в которых участвуют почти 400 спортсменов из 22 регионов страны. После двух соревновательных дней в активе курян три третьих места.

Среди девушек 14 – 15 лет в весовой категории 53 кг отличилась Мария Коптева. Победу праздновала Виктория Нарыкова (республика Северная Осетия-Алания). Второй стала Елизавета Малыхина (Тульская область). Еще одно трете место у Нины Артыгановой (Красноярский край).

В возрастной категории 12 – 13 лет ТОП-3 замкнули Вадим Береснев (35 кг) и Евангелина Питегина (48 кг). В этих категориях победили Никита Комаров (Ставропольский край) и Александра Чигарина (Тульская область).