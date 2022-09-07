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Общество7 сентября 2022 14:40

В Курске ограничили въезд автомобилей в парк «Боева дача»

Установили специальные столбы, которые перекрывают дорогу
Кристина ГОРБАТЕНКО
«Боева дача» является особо охраняемой природной территорией регионального значения

«Боева дача» является особо охраняемой природной территорией регионального значения

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 1 марта 2021 года парк «Боева дача» в Курске имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Поэтому здесь действует ряд запретов, один из которых – выезд автомобилей.

В областной администрации сообщили, что эти ограничения решили усилить. Для этого на участке входной группы «Боевой дачи» установили выдвигающиеся столбы, которые перекрывают проезжую часть.

Добавим, площадь парка «Боева дача» - 188,65 гектаров. Он включает в себя лиственный лес и водоемы, в которых обитают редкие, в том числе краснокнижные, представители флоры и фауны региона. Также в парке созданы условия для рекреации и развития туризма.