В Рыльске Курской области благоустраивают Советскую площадь

Уже демонтированы старые тротуары и спилены аварийные деревья Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Рыльске Курской области благоустраивают историческую часть города – Советскую площадь. Работы проходят в рамках реализации проекта, победившего во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это продолжение проекта, реализованного в 2020 году на территории перед Гостиными рядами и в сквере на Советской площади.

Сейчас работы ведут на участке вдоль улицы Дзержинского. Как сообщают в областной администрации, уже демонтировали старые тротуары, асфальт, спили аварийные деревья. Скоро начнут укладывать новую плитку, частично установили бордюрный камень, проложили кабель для устройства уличного освещения, установили видеонаблюдение.

Также благоустроят и ярмарочные ряды. Вместо старых торговых павильонов установят новые – закрытого и открытого типа, появятся светодиодные гирлянды.

На сегодняшний день работы выполнены на 38%. Завершить их планируют до конца года.