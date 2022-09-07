Курянин отправил мошенникам более одного миллиона рублей

Мужчина заявил, что находился под гипнозом Фото: Архив "КП"

39-летнему курянину позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил мужчины, что кто-то, воспользовавшись фиктивной доверенностью, оформили кредит на его имя.

- Для убедительности мошенник прислал курянину фото повестки для выяснения всех обстоятельств в рамках вымышленного уголовного дела, а также предложил оформить реальный банковский займ и перевести деньги на безопасный счет, - рассказывают в региональном УМВД.

Мужчина оформил кредиты на общую сумму один миллион 157 тысяч рублей, после чего перевел деньги на продиктованные аферистами счета.

Когда кредитный потенциал был исчерпан, курянин вспомнил о повестке и пришел по указанному адресу. Там он узнал, что следователя с указанными данными не существует. Мужчина обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что не осознавал последствий своих действий и находился под гипнозом.

Возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции ищут мошенников.