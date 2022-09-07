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Общество7 сентября 2022 11:57

Учителей из школ приграничья Курской области могут перевести на дистанционную работу

Это обеспечит дополнительную безопасность
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего в Курской области удаленно учатся 1 196 школьников

Всего в Курской области удаленно учатся 1 196 школьников

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области 16 школ и семь филиалов в приграничных населенных пунктах с 1 сентября переведены на дистанционное обучение. Это связано с введением «желтого» уровня террористической опасности в регионе. Всего в Курской области удаленно учатся 1 196 школьников.

- В этом случае согласно федеральному закону местом осуществления образовательной деятельности является школа или ее филиал, то есть педагоги ведут уроки из своих кабинетов. Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Региональный комитет образования и науки направил письмо с разъяснениями в администрации районов, - рассказали в областной администрации.