Учителей из школ приграничья Курской области могут перевести на дистанционную работу

Всего в Курской области удаленно учатся 1 196 школьников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области 16 школ и семь филиалов в приграничных населенных пунктах с 1 сентября переведены на дистанционное обучение. Это связано с введением «желтого» уровня террористической опасности в регионе. Всего в Курской области удаленно учатся 1 196 школьников.

- В этом случае согласно федеральному закону местом осуществления образовательной деятельности является школа или ее филиал, то есть педагоги ведут уроки из своих кабинетов. Однако для обеспечения безопасности руководители школ и филиалов вправе перевести на дистанционный формат работы и учителей. Региональный комитет образования и науки направил письмо с разъяснениями в администрации районов, - рассказали в областной администрации.