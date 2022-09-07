В Курске на улице Республиканской обустроили пешеходную зону

Работа велась по инициативе местных жителей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают благоустраивать городские территории. В рамках программы «Народный бюджет» в порядок привели пешеходную зону на улице Республиканской.

В комитете городского хозяйства рассказали, что теперь территория площадью почти 800 квадратных метров выложена тротуарной плиткой. Также здесь установили лавочки и урны.

Работа велась по инициативе жителей улицы Республиканской. На благоустройство территории из бюджетов всех уровней было направлено почти 2,9 миллионов рублей.

Ранее КП сообщала, что на территории Курской православной гимназии теперь находится детская площадка. Как рассказывают в комитете городского хозяйства, у площадки безопасное резиновое покрытие, также она оснащена современными игровым и спортивным комплексами. Для юных курян установлены качели, различные тренажеры и разноуровневые брусья для отжимания. Помимо этого, на площадке разместили воркаут для уличной гимнастики.