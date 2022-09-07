В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб еще один курянин

Евгений погиб в Харьковской области Фото: Архив "КП"

Трагическую новость сообщил глава Льговского района Сергей Коростелев. 31 августа в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк.

Евгений Дмитриев – уроженец деревни Орловка Вышнедеревенского сельсовета Льговского района. Учился в Верхнедеревенской школе. Закончив 11 классов, был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Служил в должности механика водителя.

Евгений погиб в Харьковской области, Изюмском районе, в селе Долгенькое при выполнении боевого задания. Ему было 44 года.

- От Администрации Льговского района и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения, - написал у себя в соцсетях Сергей Коростелев.