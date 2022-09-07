Курская теннисистка Дарья Харланова завоевала две золотых медали на всероссийском турнире

Даниил Овчаренко и Дарья Харланова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт46.

Турнир "Олимпийские надежды России" собрал более 60 спортсменов из 15 регионов страны. Дарья Харланова из Курской области стала первой в миксте вместе с Даниилом Овчаренко из Санкт-Петербурга и в парном разряде с москвичкой Дарьей Бочковой.

Как сообщалось ранее, курские «Русичи» дважды обыграли белорусский «Борисфен». В обеих встречах в Могилеве больше всех очков набирал Константин Глазырин.

Тем временем, курские волейболистки стартовали в Кубке России с поражения от краснодарского «Динамо». Наши девушки по ходу встречи дважды вели в счете. Сегодня, 7 сентября, «атомные» проведут второй матч – с «Липецком». Начало в 15:00. Вчера липчанки в трех партиях уступили местной «Тулице».