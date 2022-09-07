Курские «Русичи» дважды обыграли белорусский «Борисфен»

Игровое время получили все игроки, входящие в заявку. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Если в первой игре «Борисфен» еще как-то сопротивлялся (выиграл две четверти, хотя в итоге проиграл 72:86), то во второй игре перевес курян был куда солиднее – четыре победных четверти с общим счетом 95:66.

- Игровое время получили все игроки, входящие в заявку. Тренерский штаб пробовал различные сочетания игроков и дал шанс всем проявить себя в первых предсезонных играх, - сообщает пресс-служба «Русичей».

В первой игре в ТОП-3 самых полезных игроков курского клуба вошли Константин Глазырин (17 очков), Александр Винник (15 очков и 8 подборов) и Иван Аладко (15 очков и 9 передач). В повторной встрече к Глазырину (23 очка) и Аладко (14) добавился Роман Казюлин (14 очков).