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Политика7 сентября 2022 9:36

7 и 8 сентября в Рыльском районе Курской области пройдут учебные стрельбы

Местных жителей просят соблюдать спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
Стрельбы будут проходить с 10:00 до 16:00

Стрельбы будут проходить с 10:00 до 16:00

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Очередные учебные стрельбы пройдут в приграничье Курской области. На этот раз в Рыльском районе.

Так, 7 сентября с 10:00 до 16:00 на полигонах западнее города Рыльска учебные стрельбы проведут военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации .

А 8 сентября повышать свое боевое мастерство будут сотрудники пограничной службы ФСБ России.

Глава Рыльского района Андрей Лисман просит местных жителей соблюдать спокойствие и отнестись с понимание к происходящему.

Ранее КП сообщала, что в Курской области в очередной раз продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. На этот раз до 22 сентября.