Под Курском в пруду нашли труп мужчины

Курян просят соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о том, что в селе Верхний Любаж Фатежского района в пруду обнаружено тело мужчины поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 сентября в 09:50. В региональном ГУ МЧС сообщают, что труп находился на поверхности воды.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, глава администрации Верхнелюбаженского сельского совета Фатежского района и работники скорой медицинской помощи.

В результате работы семи человек и трех единиц техники из пруда было извлечено тело мужчины 1986 года рождения.

Главное управление просит курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».