В Курской области горел жилой дом

Огонь повредил деревянную пристройку к дому Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 сентября в 08:58. В деревне Приходьково Хомутовского района горел жилой дом.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии огнеборцы приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 09:16, справиться с огнем удалось в 09:19. Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате возгорания повреждена деревянная пристройка к жилому дому размером 16 квадратных метров. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».