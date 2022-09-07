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Происшествия7 сентября 2022 8:48

В Курской области горел жилой дом

Пожар произошел в Хомутовском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Огонь повредил деревянную пристройку к дому

Огонь повредил деревянную пристройку к дому

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 сентября в 08:58. В деревне Приходьково Хомутовского района горел жилой дом.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии огнеборцы приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 09:16, справиться с огнем удалось в 09:19. Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате возгорания повреждена деревянная пристройка к жилому дому размером 16 квадратных метров. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».