Курские волейболистки стартовали в Кубке России с поражения от краснодарского «Динамо»

7 сентября «атомные» проведут второй матч – с «Липецком». Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Вчера, 6 сентября, в Туле стартовал предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Первым соперником курского «ЮЗГУ-Атома» было краснодарское «Динамо». Наши спортсменки дважды вели в счете, но в итоге проиграли – 2:3 (25:21, 22:25, 25:23, 12:25, 11:15).

Сегодня «атомные» проведут второй матч – с «Липецком». Начало в 15:00. Вчера липчанки в трех партиях уступили местной «Тулице».

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».