7 сентября в Курске ремонтируют дороги на 11 улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 7 сентября, запланированы дорожные работы на 11 участках.

На улицах Садовой, Золотой, Почтовой и Кирова будут наносить разметку проезжей части. На 2-м и 3-м Институтских переулках, улицах 3-я и 4-я Кавказская запланирована подготовка дорожного покрытия под укладку асфальтобетонной смеси. На Юности будут ремонтировать тротуары, а на Сосновской – менять бордюрный камень. На улице Менделеева выполнят монтаж перильного ограждения и установят дорожные знаки.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.