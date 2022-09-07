В Советской ЦРБ Курской области установили лифт за 3,7 миллионов рублей

Старый подъемник не работал последние два года Фото: Архив "КП"

В Советской ЦРБ Курской области продолжается капитальный ремонт. Он проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках одноименного нацпроекта.

В областной администрации рассказали, что практически завершены штукатурные работы, сейчас меняют электропроводку, установлены новые окна, на финальном этапе обновление кровли и ремонт фасада. Помимо этого, в поликлинике появятся пандус и отдельный санузел для маломобильных граждан.

Также оборудуют более 30 кабинетов врачей, клиническую лабораторию, рентген-кабинет, отдельные кабинеты компьютерной маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Появятся новая мебель и кондиционеры. ЦРБ получит современное оборудование – цифровые маммограф и флюорограф, стоматологическое кресло.

В больнице уже установили новый лифт. Его стоимость – 3,7 миллионов рублей. Старый подъемник не работал последние два года из-за неисправности.