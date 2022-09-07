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Здоровье7 сентября 2022 6:28

За сутки коронавирусом заразились 519 курян

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Курской области растет число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 7 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 519 человек. Напомним, по данным на 6 сентября, было выявлено 497 новых случаев заражения. Скончался один человек.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 129 639 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 294 человека, на ИВЛ – 12 (7 – инвазивная, 5 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2505 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.