В обстрелянном ВСУ поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение

В результате обстрела поселок оказался обесточен Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 6 сентября, ВСУ был снова обстрелян Глушковский район. Под огнем оказался поселок Теткино. Был зафиксирован 21 прилет. Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский», которая расположена на стыке двух населенных пунктов — Теткино и Попово-Лежачи.

В результате обстрела пострадала трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Поселок оказался обесточен.

Вечером 6 сентября губернатор Курской области у себя в соцсетях сообщил, что электроснабжение в Теткино полностью восстановлено.

- Утренний обстрел ВСУ поселка Теткино привел к обрыву проводов на опорах электропередачи. Аварийные бригады закончили восстановительные работы в 17:00 и приступили к вводу оборудования в работу. Как мне доложили, в 18:20 электроснабжение восстановлено в полном объеме, - сказал глава региона.