Курянин Никита Молоков стал призером Спартакиады учащихся России по айкидо

Никита Молоков (слева). Фото со страницы "ФК и спорт Курской области" в VK.

В Витязево состоялась XI летняя Спартакиада учащихся России по айкидо. Сборной Курской области бронзовую медаль принес Никита Молоков. Он провел восемь поединков и стал третьим в дисциплине "дзюи-вадза групповой разряд" (один против двух соперников).

Как сообщалось ранее, Артем Коваленко из Курской области занял второе место на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ.

Тем временем, курское «Динамо-Фарм» победило ногинский «Спартак» при ужасной игре. А курские баскетболистки завоевали бронзу на Всероссийской Спартакиаде. В пятом матче турнира наши девушки переиграли сборную Московской области. Наибольший вклад в успех наших баскетболисток внесли Елизавета Шабанова (20 очков, пять подборов, шесть передач), Ольга Фролкина (14 очков), Аделина Абайбурова (десять очков и шесть подборов) и Елизавета Комарова (десять очков).