В Курск прибудут мощи преподобного Сергия Радонежского

Встреча святыни пройдет в Знаменском кафедральном соборе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

7 сентября в Курск прибудет ковчег с мощами святого преподобного Сергия Радонежского. Сейчас святыня путешествует по стране в год празднования 600-летия со дня обретения честных мощей игумена земли Русской. Пока она находится в соседнем Белгороде, но совсем скоро все желающие смогут помолиться перед ковчегом и в Курске.

Торжественная встреча святыни пройдет в Знаменском кафедральном соборе в 8:00.

- Помолиться перед ковчегом с частицей мощей святого верующие смогут 7 и 8 сентября с 8:00 до 22:00, а также 9 сентября с 8:00 до 14:00. В это время в соборе будут совершаться ежечасно молебны преподобному Сергию Радонежскому, - сообщают в Курской епархии.

Проводы мощей преподобного Сергия Радонежского состоятся 9 сентября в 14:00.