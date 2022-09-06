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Общество6 сентября 2022 12:41

В Курске работает горячая линия по вопросам организации питания в школах

Воспользоваться ее услугами можно до 16 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Теперь родители школьников могут узнать, как организуется питание детей

Теперь родители школьников могут узнать, как организуется питание детей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Теперь родители юных курян могут получить ответы на интересующие их вопросы о питании в школах. В Курске заработала горячая линия по вопросам организации и качества питания в учебных учреждениях. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курской области.

Родители школьников могут узнать, как организуется питание детей, как проконтролировать этот процесс, а также получить разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Горячая линия будет работать в период с 5 по 16 сентября.

Вопросы принимаются с понедельника по четверг — с 10-00 до 17-00, в пятницу — с 10-00 до 16-00 по телефону горячей линии: (4712) 58-71-86.