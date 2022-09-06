На территории Курской православной гимназии появилась детская площадка

Продолжается благоустройство городских территорий Фото: Архив "КП"

В Курске продолжают благоустраивать территории. Так, благодаря проекту «Народный бюджет», на территории православной гимназии теперь находится детская площадка.

Как рассказывают в комитете городского хозяйства, у площадки безопасное резиновое покрытие, также она оснащена современными игровым и спортивным комплексами. Для юных курян установлены качели, различные тренажеры и разноуровневые брусья для отжимания. Помимо этого, на площадке разместили воркаут для уличной гимнастики.

Из бюджетов всех уровней на обустройство детской площадки направлено чуть более двух миллионов рублей.