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Общество6 сентября 2022 12:09

На территории Курской православной гимназии появилась детская площадка

Для юных курян установили качели и тренажеры
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается благоустройство городских территорий

Продолжается благоустройство городских территорий

Фото: Архив "КП"

В Курске продолжают благоустраивать территории. Так, благодаря проекту «Народный бюджет», на территории православной гимназии теперь находится детская площадка.

Как рассказывают в комитете городского хозяйства, у площадки безопасное резиновое покрытие, также она оснащена современными игровым и спортивным комплексами. Для юных курян установлены качели, различные тренажеры и разноуровневые брусья для отжимания. Помимо этого, на площадке разместили воркаут для уличной гимнастики.

Из бюджетов всех уровней на обустройство детской площадки направлено чуть более двух миллионов рублей.