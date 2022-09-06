Артем Коваленко из Курской области занял второе место на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ

В финальном поединке Артем Коваленко (Курская область) уступил Егору Христофорову (республика Адыгея). Фото с сайта fcpsr.ru.

В весовой категории до 57 кг среди юношей вторым стал Артем Коваленко (Курская область). В финальном поединке наш земляк уступил Егору Христофорову (республика Адыгея). Третье место занял Хаджибег Дадаев (республика Дагестан).

Как сообщалось ранее, курское «Динамо-Фарм» победило ногинский «Спартак» при ужасной игре. Самыми результативными в составе нашего клуба стали Елена Мухина (17 очков), Кристина Сафонова (12) и Мария Родионова (девять).

Тем временем, курские баскетболистки завоевали бронзу на Всероссийской Спартакиаде. В пятом матче турнира наши девушки переиграли сборную Московской области. Наибольший вклад в успех наших баскетболисток внесли Елизавета Шабанова (20 очков, пять подборов, шесть передач), Ольга Фролкина (14 очков), Аделина Абайбурова (десять очков и шесть подборов) и Елизавета Комарова (десять очков).