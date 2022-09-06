Пенсионерка из Курска лишилась 170 тысяч рублей, думая, что помогает дочери, попавшей в ДТП

Мошенники требовали от женщины один миллион рублей Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 73-летней курянке позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о ДТП, виновником которого якобы стала дочь женщины. Мошенник предложил решить эту ситуацию за вознаграждение в один миллион рублей. Он потребовал четко следовать его указаниям.

У пенсионерки не было такой большой суммы, поэтому она предложила все свои сбережения в качестве откупа. За деньгами приехал курьер.

Только после того, как женщина отдала свои сбережения мошенникам, она позвонила дочери и узнала, что никаких аварий та не совершала. Пенсионерка поняла, что лишилась 170 тысяч рублей и сразу позвонила в полицию, благодаря чему сотрудники уголовного розыска по «горячим» следам задержали курьера, забиравшего деньги.

Выяснилось, что 20-летний курянин нашел объявление с предложением легкого заработка в мессенджере. Он знал, что занимается преступной деятельностью, все инструкции парень получал по телефону. Полученные деньги он перевел через банкомат на указанные счета. За услуги курьера курянин получил десять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мошенников.