В Курской области стартовала ежегодная иммунизация против гриппа

Юным курянам прививку можно сделать во всех детских поликлиниках Фото: Архив "КП"

В Курской области начинается ежегодная иммунизация против сезонного гриппа. Курянам рекомендуют сделать прививку заранее, до начала сезона гриппа, чтобы иммунитет успел сформироваться.

В областной администрации сообщают, что в этом сезоне заболеваемость может быть значительно выше, чем в предыдущие годы. Ожидаемые штаммы внесены в вакцину, которая уже поступает в регион.

Так, для вакцинации детей поступило 73 500 доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри». Она обеспечивает защиту от двух подтипов вируса A и двух – вируса B. Вакцину можно применять для детей в возрасте от шести месяцев. В первую очередь необходимо привить ослабленных и часто болеющих детей.

Противопоказанием для вакцинации является лишь аллергия к куриному белку, период острого заболевания и обострения хронических болезней. Вакцина не содержит целых вирусов, поэтому заболеть гриппом в результате прививки невозможно.

Сделать ее можно во всех детских поликлиниках города и области без предварительной записи.

Также 17 170 доз противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» поступило для взрослых, относящихся к группе риска (часто болеющих ОРВИ, имеющих хронические заболевания), и беременных.