Курское «Динамо» победило ногинский «Спартак» при ужасной игре

Несмотря на победу, наставник «Фарма» Андрей Рузанов раскритиковал своих подопечных. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Вчера, 6 сентября, курское «Динамо-Фарм» встречалось в Иванове с ногинским «Спартаком» в рамках турнира памяти тренера Кирилла Литвинова. Выиграв первую четверть (19:16), наши девушки ушли на перерыв, уступая в счете (32:34). Впрочем, на большее наших соперниц не хватило. Итог – 68:55 в пользу «Динамо-Фарм». Самыми результативными в составе курского клуба стали Елена Мухина (17 очков), Кристина Сафонова (12) и Мария Родионова (девять).

Впрочем, несмотря на победу, наставник «Фарма» Андрей Рузанов раскритиковал своих подопечных:

- Играли ужасно. Уровень игры, как у группы начальной подготовки первого года обучения в детской спортивной школе.

Из-за отказа новосибирского «Динамо» от участия в турнире матч между двумя бело-голубыми клубами, запланированный на сегодня, 6 сентября, не состоится. Напомним, что в первом матче турнира курянки одолели «УГМК-Юниор» - 66:63.