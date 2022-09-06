В Курске женщина на «Шкоде» насмерть сбила пенсионера

Мужчина скончался в больнице Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном УГИБДД, 5 сентября примерно в 08:30 женщина-водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигалась по Магистральному проезду. В районе дома № 13 «Д» на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила пешехода 1945 года рождения, который переходил проезжую часть.

В результате ДТП пенсионер получил ранения и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 5 сентября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 16:20. По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигаясь по двору дома № 95 по проспекту Дериглазова, сбил несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.