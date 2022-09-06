Курян приглашают на осеннюю ярмарку

Первая ярмарка состоится 24 сентября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем скоро состоится первая в этом году специализированная осенняя ярмарка. Торговля начнется 24 сентября и развернется на шести площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и улице Менделеева перед кинотеатром «Родина».

На ярмарке куряне смогут приобрести овощи, зерно, мясо и многие другие продукты сразу у производителей.

В областной администрации сообщают, что ярмарки будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Добавим, продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования.