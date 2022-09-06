6 сентября в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Возможны затруднения в движении транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт участков по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 6 сентября, запланированы дорожные работы на семи улицах.

Так, на Сосновской выполнят фрезерование старого дорожного покрытия. На улицах Садовая, Золотая и Кирова сделают разметку проезжей части. На Щепкина и Менделеева будут ремонтировать тротуары. На 3-м Институтском переулке, улицах Мичурина и Сосновской заменят бортовой камень.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.