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Общество6 сентября 2022 7:13

6 сентября в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении транспорта

Возможны затруднения в движении транспорта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт участков по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 6 сентября, запланированы дорожные работы на семи улицах.

Так, на Сосновской выполнят фрезерование старого дорожного покрытия. На улицах Садовая, Золотая и Кирова сделают разметку проезжей части. На Щепкина и Менделеева будут ремонтировать тротуары. На 3-м Институтском переулке, улицах Мичурина и Сосновской заменят бортовой камень.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.