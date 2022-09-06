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Происшествия6 сентября 2022 6:28

Курянин насмерть забил знакомого

Мужчина на девять лет отправится в тюрьму
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове и туловищу твердым тупым предметом

Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове и туловищу твердым тупым предметом

Фото: Архив "КП"

48-летний житель Золотухинского района призван виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как рассказывают в региональном СУ СК РФ, 25 декабря 2021 года пьяный мужчина был в доме на улице Малахово деревни Жирновец Золотухинского района. В какой-то момент из-за личной неприязни у него произошла драка со знакомым, в ходе которой он несколько раз ударил по голове и туловищу твердым тупым предметом 50-летнего мужчину.

От полученных травм курянин скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.