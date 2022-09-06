Курянин насмерть забил знакомого

Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове и туловищу твердым тупым предметом Фото: Архив "КП"

48-летний житель Золотухинского района призван виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как рассказывают в региональном СУ СК РФ, 25 декабря 2021 года пьяный мужчина был в доме на улице Малахово деревни Жирновец Золотухинского района. В какой-то момент из-за личной неприязни у него произошла драка со знакомым, в ходе которой он несколько раз ударил по голове и туловищу твердым тупым предметом 50-летнего мужчину.

От полученных травм курянин скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.