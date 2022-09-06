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Происшествия6 сентября 2022 6:09

В Курской области потушили пожар в жилом доме

Причина возгорания устанавливается
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар произошел в Курчатове

Пожар произошел в Курчатове

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 сентября в 20:51. Было обнаружено задымление в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Курчатове.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 20:55, справиться с огнем удалось в 20:57. Возгорание тушили 17 человек и пять единиц техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в жилом многоквартирном доме в одной из квартир поврежден диван на площади 0,5 квадратных метров. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».