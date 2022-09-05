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Спорт5 сентября 2022 16:25

Курские баскетболистки завоевали бронзу на Всероссийской Спартакиаде

В пятом матче турнира наши девушки переиграли сборную Московской области
Алексей СЕРГУНИН
Победу в утешительном финале праздновали курянки, выигравшие три первые четверти с общим перевесом в 13 очков. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Победу в утешительном финале праздновали курянки, выигравшие три первые четверти с общим перевесом в 13 очков. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 5 сентября, в столичном «Баске Холле» состоялся матч за третье место на баскетбольном турнире среди женщин в рамках Всероссийской Спартакиады. Накануне наши спортсменки уступили москвичкам, а Московская область проиграла Свердловской.

Победу в утешительном финале праздновали курянки, выигравшие три первые четверти с общим перевесом в 13 очков. И даже смазанная концовка (19:23) не отразилась на итоговом счете – 78:69 в пользу Курской области. Наибольший вклад в сегодняшний успех наших баскетболисток внесли Елизавета Шабанова (20 очков, пять подборов, шесть передач), Ольга Фролкина (14 очков), Аделина Абайбурова (десять очков и шесть подборов) и Елизавета Комарова (десять очков).